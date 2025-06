Unbekannter beschädigt ein Auto am Prittrichinger Freibad und hinterlässt keinen Hinweis

Die PI Landsberg berichtet von einer Unfallflucht in Prittriching: Nachdem eine junge Frau aus Mering nach drei Stunden zu ihrem auf einem Grünstreifen vor dem Prittrichinger Freibad geparkten Opel zurückgekehrt war, stellte sie im hinteren rechten Bereich des Fahrzeugs einen größeren Streifschaden fest. Der Verursacher hinterließ demnach keine Nachricht und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Schaden an dem Opel beläuft sich auf rund 2000 EUR. Hinweise zum Verursacher werden an die Polizei Landsberg erbeten. (AZ)

