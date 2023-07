Gegen Laternenmast geprallt: Fahrer stirbt

Der Pkw kommt von der Straße ab und fängt sofort zum Brennen an. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Am frühen Sonntagmorgen starb ein junger Mann bei einem Unfall bei Prittriching. Der 28-jährige Mann aus dem Landkreis Friedberg fuhr gegen 5.30 Uhr mit seinem Pkw von Prittriching (Richtung Unterbergen) und kam in einer leichten Rechtskurve laut Polizeibericht zu weit nach links. Er prallte hier gegen eine Straßenlaterne und anschließend gegen einen Baum. Von dort wurde der Pkw über die Straße nach rechts in ein angrenzendes Feld geschleudert und fing sofort Feuer. Der junge Mann verbrannte in seinem Fahrzeug. Der Unfall wurde durch ein junges Pärchen am Ortsrand von Prittriching, das quietschende Reifen und ein „Knallgeräusch“ wahrgenommen hatten, gemeldet. Ein anderes Fahrzeug war an diesem Unfall nicht beteiligt. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Egling und Prittriching zur Löschung des Pkw eingesetzt. Über die Polizei Friedberg musste anschließend ermittelt werden, wer der Fahrer des Pkw war. (AZ)