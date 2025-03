Vereinsmeisterschaften des TVP

Am Wochenende des 15. und 16. März fanden erstmals die Vereinsmeisterschaften des Turnvereins Prittriching in der neuen Verdi-Fit Halle statt. Insgesamt über 200 Turnerinnen und Turner traten an und sorgten für zwei sportlich-spannende Tage mit toller Stimmung.

Icon Vergrößern Breitensport (von links): Bernhard Theresa, Zacherl Aurelia, Weiss Finn, Fröhlich Phoebe, Aumiller Aileen, Steinbrecher Amelie, Stöckl Jack, Wild Felix, Wenninger Josephine, Heidenreich Nina und Knoller Alois. Foto: Eva Winterholler Icon Schließen Schließen Breitensport (von links): Bernhard Theresa, Zacherl Aurelia, Weiss Finn, Fröhlich Phoebe, Aumiller Aileen, Steinbrecher Amelie, Stöckl Jack, Wild Felix, Wenninger Josephine, Heidenreich Nina und Knoller Alois. Foto: Eva Winterholler

Am Samstagvormittag zeigten 55 Nachwuchstalente ihr Können in den Pflichtübungen. In vier Altersklassen wurden die Vereinsmeister gekürt – darunter Magdalena Rill und Peter Hirschberger (B-Jugend), Martina Wagner und Daniel Graser (C-Jugend), Seraya Waguia und Toni Mock (D-Jugend) sowie Julia Seeholzer (E-Jugend). Nachmittags gingen 16 Teilnehmer in den Kürübungen an den Start. Violetta Boskov wurde Vereinsmeisterin der Jugend, Celina Hirner und Andreas Schäffler gewannen bei den Erwachsenen. Eine Premiere war die Ehrung der „Gerätemeister“, also der besten Turnerinnen und Turner an einzelnen Geräten – ermöglicht durch die Beteiligung von Gästen aus Moorenweis und Utting.

Am Sonntag ging es mit dem Breitensport weiter: Über 130 Kinder der Jahrgänge 2010 bis 2019 turnten im Turn10-Modus an sechs Geräten. Elf Vereinsmeisterinnen und -meister wurden mit Pokalen ausgezeichnet. Alle Kinder erhielten Medaillen und Urkunden – eine schöne Anerkennung für viel Einsatz und Begeisterung. Besonders erfreulich: Das gesamte Wochenende verlief verletzungsfrei. Der TVP bedankt sich herzlich bei allen Helferinnen, Helfern und Unterstützern – und freut sich auf weitere sportliche Höhepunkte!

