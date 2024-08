Verletzungen und hoher Sachschaden nach Fahrfehler

Viele Radsportbegeisterte nutzten die vergangenen sonnigen und trockenen Sommertage für Ausfahrten. Zu einem Unfall während einer Radtour kam es am frühen Freitagabend in Prittching, teilt die Polizeiinspektion Landsberg mit. Eine große Gruppe von Rennradfahrern fuhr von Egling in Richtung Prittriching. Einem der Radler unterlief demnach ein Fahrfehler, woraufhin es zum Kontakt zwischen zwei der Rennräder kam. Daraufhin verlor einer der beiden Radfahrer das Gleichgewicht und stürzte. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. An beiden Rennrädern entstand ein erheblicher Sachschaden in geschätzter Gesamthöhe von circa 14.500 Euro. (AZ)

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis