07:00 Uhr

Vom Bürgermeister zum Ehrenbürger: Peter Ditsch erhält höchste Auszeichnung Prittrichings

Plus Schon als Verwaltungsangestellter hat Peter Ditsch dazu beigetragen, dass es die Würdigung in dieser Form in Prittriching gibt. Nun wurde sie ihm selbst zuteil.

Von Vanessa Polednia

Ihm war es immer wichtig, dass Menschen für ihr gesellschaftliches Engagement gewürdigt werden. Nun wurde der ehemalige Prittrichinger Bürgermeister Peter Ditsch selbst zum Ehrenbürger seiner Gemeinde ernannt. Nachfolger Alexander Ditsch übergab ihm im Beisein seiner Familie und vieler Weggefährten eine Urkunde und den Ehrenring mit dem Wappen und Wahrzeichen der Gemeinde – dem Spatzenturm. In den Siegelring ist neben seinem Namen und Geburtsdatum auch die Zahl 5 eingraviert, da Peter Ditsch der fünfte Ehrenbürger Prittrichings ist.

Bürgermeister Alexander Ditsch sagte bei der Verleihung: "Wir alle wissen, dass Du Dich nicht wegen des Ruhms für unsere Dorfgemeinschaft eingesetzt hast, für Dich war es immer selbstverständlich, Dich in den Dienst der Sache zu stellen. Umso aufrichtiger ist unser Dank und unsere Anerkennung." Die Liste der politischen und anderweitigen Ehrenämter des Geehrten ist ellenlang. So hat Peter Ditsch erst im Mai 2020 die kommunalpolitische Bühne verlassen und war zu den Kommunalwahlen nicht mehr angetreten. Von 2002 bis 2020 war Ditsch Erster Bürgermeister von Prittriching und ebenso lange Mitglied im Kreistag aktiv – zehn Jahre davon stellvertretender Landrat.

