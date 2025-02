Was in Prittriching 2024 mit dem Bürgerbudget umgesetzt wurde

Im Jahr 2024 wurden mehrere Projekte aus dem Bürgerbudget der Gemeinde Prittriching erfolgreich umgesetzt. Das Bürgerbudget ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern, Vorschläge zur Gestaltung des Gemeindegebiets einzureichen, die dann mit den dafür bereitgestellten Haushaltsmitteln finanziert werden.

So können sich die Kinder in Winkl über ein neues Tor auf dem Spielplatz bei der Alten Schule freuen. Auch der Spielplatz des SVP beim Sportheim in Prittriching wurde erweitert, dort wurde eine neue Netzschaukel installiert, die laut der Gemeinde seitdem rege genutzt wird.

Für die Freibadbesucher wurden auf dem Gelände des Freibads zwei neue Umkleideschnecken errichtet. Diese bieten den Gästen eine unkomplizierte Möglichkeit, sich in Badebekleidung zu schlüpfen, ohne die Umkleiden aufsuchen zu müssen.

Dank der Unterstützung der Landjugend Burching wurde außerdem eine neue Holzbank vor dem Spatzenturm am Baderhaus aufgestellt, die zum Verweilen einlädt. In Zusammenarbeit mit der Landjugend hat die Gemeinde zudem ein Defibrillator am Spatzenturm installiert, um im Notfall schnell reagieren zu können. (AZ)