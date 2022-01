Prittriching

vor 34 Min.

Wie eine 101-Jährige aus Prittriching eine Corona-Infektion übersteht

Plus Herta Maruhn lebt mit Kindern, Enkel und Urenkelin in Prittriching. Als sie sich mit dem Virus infiziert, ist die Sorge groß. Sie erzählt über die Krankheit und über einen Schicksalsschlag.

Von Hertha Grabmaier

Mit einem wachen Lächeln sitzt die 101-jährige Herta Maruhn am Esstisch des Vier-Generationen-Hauses in Prittriching – inmitten der Menschen, die ihr am nächsten stehen. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt sie, wie sie eine Corona-Infektion überstanden hat und über ein Leben, das schon viele Schicksalsschläge, aber auch viele schöne Momente zu bieten hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen