Profi-Tänzer und Choreograf Dustin Klein im Interview über die knochenharte Arbeit im Tanzgeschäft

Was geht einem als Tänzer durch den Kopf, wenn man im Dunkeln hinter dem Vorhang steht, kurz bevor das Licht angeht?

Dustin Klein: DAS GEFÜHL HAT SICH ÜBER DIE JAHRE VERÄNDERT: Von sich vor Aufregung kaum konzentrieren können früher, zu Vorfreude und absoluter Konzentration heute. Sobald ich aber auf der Bühne performe, ist alle Aufregung wie weggeblasen vom Adrenalin. Man schlüpft als Tänzer in eine Rolle und muss entsprechend in die Stimmung kommen.

Wie schafft man das?

Klein: Ich projiziere mich an einen bestimmten Ort und transportiere mich dadurch in eine neue Ebene. Dort kann ich jegliche Art der Emotion von Traurigkeit bis Frohsinn erleben.

Preisverleihung im Stadttheater: Dustin Klein bekam 2015 den Ellinor Holland Kunstpreis des Landsberger Tagblatts. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Stand für Sie schon als Kind fest: „Das ist mein Weg“ oder sind Sie in ihre Rolle eher hineingewachsen?

Klein: Das war ein langsames Hineinwachsen, auch wenn das Tanzen durch die Ballettschule meiner Mutter naheliegend war und ich dort schon früh gefördert wurde. Eine Lebensentscheidung war auf jeden Fall, an die Royal Ballet School nach London zu gehen. Mit 16 Jahren stand für mich dann eigentlich fest, ich werde Tänzer. Dabei war es durchaus ein großer Schritt in diesem Alter Freunde und Familie zurückzulassen und nach London zu ziehen. Aber ich habe meine Zeit dort sehr genossen, es war ein tolles Gefühl in London zu sein und meine besten Freunde und zukünftige Weggefährten habe ich dort an der RBS kennengelernt.

Gala im Stadttheater: Ballett Choreographie Dustin Klein. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Was bedeutet Ihnen der Tanz?

Klein: Tanz ist mein Leben, mein Beruf und meine Leidenschaft. Mittlerweile liegt der Fokus auf der Choreografie, weil ich finde, nur so kann man künstlerisch eine Spur hinterlassen. Choreografie ist Ausdruck und Spiegelung der eigenen Gedanken, meiner Weltsicht und meines Alltags.

Was macht für Sie eine gute Zusammenarbeit aus?

Klein: Vertrauen ist essenziell für eine gute Zusammenarbeit. Vertrauen in die Idee, das Konzept und auch in meine Führung. Alle müssen mitziehen und sich auf das Stück einlassen. Das funktioniert nur, wenn die Leute an einen glauben. Darum lege ich auch große Sorgfalt auf die Auswahl meiner Tänzer und meines Teams.

Wie sieht Ihr kreativer Prozess aus? Wer oder was inspiriert Sie?

Klein: DER PROZESS IST BEI JEDEM STÜCK UNTERSCHIEDLICH. INSPIRATION FINDE ICH MAL BEI EINEM BESTIMMTEN THEMA, EINER MUSIK ODER EINEM BÜHNENBILD. ZULETZT WAR DAS DURCH DIE MUSIK VON JEAN-BAPTISTE LULLY. ZU SEINEN WERKEN INSZENIERTE SICH DER FRANZÖSISCHE KÖNIG LOUIS XIV ALS SONNENKÖNIG. DARAUS ENTSTAND IN MEINEM STÜCK EINE HOMMAGE AN DIE SONNE MIT IHREN VOR- UND NACHTEILEN: einerseits Leben, Freiheit und Genuss, andererseits Hitze, Stress und Tod. Getanzt wird dabei zu einem Mix aus 60er Jahre Psychedelic-Musik und Rokoko-Ballettmusik.

Haben Sie Vorbilder?

Klein: Vorbilder waren mir in jüngeren Jahren Jiří Kylián, Sharon Eyal, Hofesh Shechter oder Pina Bausch. Heute ist es mir wichtiger, meinen eigenen Stil zu finden.

Macht einem als Tänzer der konstante Wettbewerb und Vergleich mit anderen zu schaffen?

Klein: DIE KONKURRENZ WAR FÜR MICH EIGENTLICH IMMER EHER EIN ANSPORN. MAN MUSS SICH IMMER WIEDER BEWUSST MACHEN: Ballett ist die Königsklasse, die Höchstkunst des Tanzes. Da ist es sehr schwer, Relevanz zu erlangen. Ich denke, ich habe es aber geschafft, meinen eigenen Weg zu finden. Man kann auf der Strecke zum Ziel auch viel mitnehmen.

Hast du manchmal auch Selbstzweifel? Wie gehst du damit um?

Klein: In so einem Fall hole ich mir Rat von Vertrauten. Ein persönliches Gespräch hilft oft, wenn mal etwas nicht klappt.

Welchen Rat würden Sie jungen Tänzern geben, die einen ähnlichen Weg einschlagen möchten?

Klein: Es ist einfach wichtig, dass man sich nicht entmutigen lässt und den Glauben nicht verliert. „Never stop!“, sage ich mal. So eine Ausbildung zum Tänzer ist knochenhart und auch danach wird es nicht leichter. Es ist unheimlich schwer und viele werden auf dem Weg aussortiert. Trotzdem ist es wichtig, immer weiterzumachen, dranzubleiben und den eigenen Weg zu finden. Ballett ist da auch nur eine Möglichkeit von vielen.

Was macht einen guten Tänzer in Ihren Augen aus?

Klein: Ein guter Tänzer muss die Technik beherrschen und eine gewisse Ausstrahlung haben, etwas, das bezaubert. Ich caste für meine Stücke auch nicht nur Tänzer sondern Typen.

Was waren die prägendsten Momente in Ihrer Karriere?

Klein: Zunächst war das die Ballettschule meiner Mutter in Landsberg, dann die Fortführung meiner Karriere bei Jaga Antony in Luxemburg, die RBS London und zuletzt die Bayerische Staatsoper, an der ich parallel zum Tanzen angefangen habe zu choreografieren.

Wenn Sie nicht Tänzer geworden wären, was wäre die Alternative gewesen?

Klein: Vermutlich ein Künstler anderer Art. Vielleicht gestalterisch als Designer, der mit Formen arbeitet. Aber ein reiner Schreibtischjob wäre nichts für mich. (lacht)

Welche neuen Projekte sind noch geplant?

Klein: An der Pariser Oper führe ich als Nächstes die „Aida“ von Giuseppe Verdi auf. In München eine Interpretation der Filmvorlage von „Der Leuchtturm“ und in Hamburg und München choreografiere ich „Die Stühle“ von Eugène Ionesco. Weitere Stationen sind an der Oper Frankfurt und in Prag.

Ihr Wunsch für die Zukunft?

Klein: Ich hätte gerne meine eigene Truppe, eine eingespielte Kompanie. Ich könnte mir auch gut vorstellen, ein kleines Haus oder Tanztheater zu führen. Und einfach auf vielen Bühnen als Choreograf zu spielen. Abgesehen davon wäre auch eine naheliegende Möglichkeit mal das Tanzstudio meiner Mutter in Landsberg zu übernehmen und die Tradition fortzuführen.

Zur Person Dustin Klein ist professioneller Tänzer und Choreograf. An der Tanzschule seiner Mutter in Landsberg begann er sein Training, bevor er zur Royal Ballet School (RBS) nach London ging und dort seinen Abschluss machte. Seine Karriere startete er an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf und ging danach zum Bayerischen Staatsballett nach München, wo er bis 2021 als Solist in verschiedenen Produktionen mit angesehenen Choreografen wirkte. Seit 2012 choreografiert Klein seine eigenen Werke für internationale Tanz- und Opernensembles, darunter das Bayerische Staatsballett und die Bayerische Staatsoper in München, das Stanislavsky & Nemirovich-Danchenko Musiktheater in Moskau, die Staatsoper Hamburg, das J.K. Tyl Theater Pilsen und das Origen Festival Cultural in der Schweiz. Beim 33. Internationalen Choreografie-Wettbewerb in Hannover wurde er mit dem „Bundesjugendballett Hamburg Production Award“ ausgezeichnet, bei den 34. Bayerischen Theatertagen in Regensburg mit dem „Publikumspreis“ und in Landsberg sowohl mit dem „Ellinor Holland Kunstpreis“ als auch mit dem „Kulturförderpreis“. Bei der Kunstpreisverleihung in der Langen Kunstnacht am Samstag, 20. September, ab 18.30 Uhr zeigt Klein Ausschnitte seiner Hommage an die Sonne „In to the Sun“. Karten gibt es im Stadttheater oder im Reisebüro Vivell.