Projekttage am DZG: Schüler packen im Lechpark mit an

Unlängst haben die Projekttage des Landsberger Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums (DZG) stattgefunden. Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen konnten dabei laut einer Pressemitteilung der Stadt Landsberg aus einem vielfältigen Workshopangebot auswählen. Das Städtische Forstamt war – wie seit vielen Jahren – wieder dabei und bot die Möglichkeit, im Lechpark Projekte durchzuführen.

Trotz des durchwachsenen Wetters kamen acht Schüler, um tatkräftig bei der Arbeit mitanzupacken. Nach einer Führung zu den Themen Waldökosystem und Forstwirtschaft sowie den Besonderheiten des Lechparks als grünes Wohnzimmer der Landsberger Bürgerinnen und Bürger ging es los. Der beliebte Barfußpfad, der ebenfalls von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums während vergangener Projekttage angelegt worden war, bedurfte einer Instandsetzung.

Der Barfußpfad bedurfte einer Instandsetzung. Foto: Stadt Landsberg

Heimisch Wildkräuter entlang des Lechs kennenlernen

Dafür sammelten die Schüler Moos, Fichtenzapfen und Rinde, um die verschiedenen Abteile mit waldtypischen Materialien neu zu befüllen beziehungsweise zu säubern oder mit frischen Materialien aufzufüllen. Am zweiten und dritten Tag halfen die Jugendlichen, verwilderte Frühbeete des „Grünen Klassenzimmers“, das einst eine Gärtnerei war, wiederherzurichten. Nachdem die Erde ausgetauscht worden war, konnten die Schüler die Beete sogleich bepflanzen und dabei erfahren, wie verschiedene Gemüsesorten wachsen.

Am letzten Tag kam außerdem eine weitere Schülergruppe hinzu, um bei einer Führung die heimischen Wildkräuter und Heilpflanzen entlang des Lechs und seiner Auen kennenzulernen. So manch einem öffnete die Führung die Augen, was für ein reichhaltiges und essbares Angebot vor der Haustür wächst. Den Abschluss bildete ein gemeinsames Grillen an der Blockhütte. (AZ)