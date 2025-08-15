Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Prozess in Augsburg wegen Vergewaltigung bei der Physiotherapie

Landkreis Landsberg

Prozess in Augsburg wegen Vergewaltigung bei der Physiotherapie

Im Amtsgericht wird ein mutmaßlicher Fall einer Vergewaltigung in einer Praxis im Landkreis Landsberg verhandelt. Der Physiotherapeut bestreitet die Tat.
Von Vanessa Polednia
    • |
    • |
    • |
    Ein gewisser Körperkontakt gehört zur Physiotherapie dazu, aber ein in Augsburg angeklagter Physiotherapeut soll Grenzen überschritten haben.
    Ein gewisser Körperkontakt gehört zur Physiotherapie dazu, aber ein in Augsburg angeklagter Physiotherapeut soll Grenzen überschritten haben. Foto: Matthias Becker (Symbolbild)

    Für viele Menschen gehört der Gang zur Physiotherapie zum Alltag, mit dem Ziel, Schmerzen zu lindern oder die Beweglichkeit zu verbessern. Doch in einem Fall, der derzeit vor dem Augsburger Amtsgericht verhandelt wird, soll eine Patientin während einer Behandlung das Gegenteil erlebt haben und noch immer unter den Folgen einer Vergewaltigung durch ihren Physiotherapeuten leiden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden