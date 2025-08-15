Prozess in Augsburg wegen Vergewaltigung bei der Physiotherapie

Für viele Menschen gehört der Gang zur Physiotherapie zum Alltag, mit dem Ziel, Schmerzen zu lindern oder die Beweglichkeit zu verbessern. Doch in einem Fall, der derzeit vor dem Augsburger Amtsgericht verhandelt wird, soll eine Patientin während einer Behandlung das Gegenteil erlebt haben und noch immer unter den Folgen einer Vergewaltigung durch ihren Physiotherapeuten leiden.
Landkreis Landsberg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden