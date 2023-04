Prozess in Landsberg

Baustellenunfall in Denklingen: Handelten die Bauunternehmer fahrlässig?

Plus Im vollen Gerichtssaal in Landsberg verfolgen viele Angehörige den Prozess um das Baustellenunglück von Denklingen. Einige Mitarbeiter scheinen etwas geahnt zu haben.

Von Vanessa Polednia

Zweieinhalb Jahre nach dem tragischen Baustellenunglück in Denklingen, das vier Männer das Leben kostete, hat am Donnerstagmorgen, 20. April, der Prozess vor dem Amtsgericht in Landsberg begonnen. Auf der Anklagebank sitzen die beiden Geschäftsführer des Bauunternehmens. Die Staatsanwaltschaft ermittelte rund zwei Jahre lang. Zur Verhandlung sind neun Zeugen und ein Sachverständiger geladen.

Die Bauunternehmer, Vater und Sohn, verlegten damals ihren Firmensitz in das neue Gewerbegebiet. Zwischen Bürogebäude und Werkhalle sollte in fünf Metern Höhe eine Betonplatte entstehen, die als Terrasse samt Pool für die Betriebsleiterwohnung und damit für den Juniorchef dienen sollte. Doch laut der Staatsanwaltschaft war der zuständige Vorarbeiter, ein gelernter Maurer, nicht dafür geeignet, den Bau durchzuführen. Die Form, in der das Tragegerüst angebracht wurde, sei verboten. Eine Überprüfung des Tragegerüsts durch die Angeklagten erfolgte demnach nicht, dabei hätten sie als Maurermeister das Sicherheitsmanko erkennen müssen. "Wären die Vorschriften eingehalten worden, wäre das Gerüst nicht aufgebaut worden und es wäre nicht zum Einsturz gekommen“, schlussfolgert der Staatsanwalt Gregor Hohenadl. Er wirft den Männern daher fahrlässige Tötung in vier tateinheitlichen Fällen in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung vor.

