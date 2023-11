Landsberg

Betrug in Landsberg: Junge Frau war im Kaufrausch, nun stand sie vor Gericht

Plus Die Angeklagte kaufte im Internet ein, ohne zu bezahlen. Jetzt steht sie deswegen vor dem Amtsgericht in Landsberg. Welche Rolle ihr Ex-Freund spielt.

Die 25-jährige Angeklagte hatte zwischen September 2021 und Januar 2023 bei verschiedenen Firmen über das Internet 71 Käufe im Gesamtwert von über 8000 Euro getätigt. Da sie diese von vornherein nicht bezahlen wollte, gab sie bei der Bestellung die Daten ihres ehemaligen Partners an, nannte als Lieferanschrift aber ihre eigene Adresse. Die Staatsanwaltschaft klagte sie nun wegen Betruges in 51 und versuchten Betruges in 20 Fällen vor dem Amtsgericht in Landsberg an.

Der Verteidiger der Angeklagten, Rechtsanwalt Sascha Schnarr aus Landsberg, gab für die Angeklagte ein vollumfängliches Geständnis ab und räumte für seine Mandantin den Tatvorwurf in vollem Umfang ein. Es sei ihr zur Tatzeit nach der Trennung von dem Geschädigten gar nicht gut gegangen. Wie früher auch schon habe sie immer mal wieder mit Depressionen zu kämpfen gehabt und sich deswegen wiederholt in Therapie begeben. Schnarr legte entsprechende fachliche Diagnosen vor, in denen psychische Verhaltensstörungen bestätigt werden.

