Mann soll Mädchen und Frauen in Landsberg sexuell belästigt haben

Plus Eine Serie von sexuellen Übergriffen, die 2022 in Landsberg stattgefunden haben, beschäftigt das Amtsgericht Augsburg. Der Angeklagte leugnet vorerst alles.

Auf dem Weg zur Arbeit, bei der Stadtbücherei, an einer Unterführung – in sieben Fällen soll ein Mann zwischen August und Oktober 2022 Frauen und Minderjährige in Landsberg sexuell belästigt und in zwei Fällen sexuell genötigt haben. Der 36-Jährige musste sich am Montag vor dem Amtsgericht in Augsburg verantworten. Sechs der Opfer, die den Mann bei der Polizei angezeigt hatten, waren als Zeuginnen anwesend.

Manchmal sei ein "Nein" nicht genug gewesen

Die Anklage, die von der Anwältin der Staatsanwaltschaft Augsburg vorgetragen wird, listet die einzelnen Tatverläufe auf und zeichnet ein Bild von einem immer ähnlichen Vorgehen. Der Angeklagte soll die Mädchen und Frauen angesprochen haben. Er habe ihnen in vielen Fällen gesagt, sie seien hübsch und gefragt, ob sie nicht einen Kaffee mit ihm trinken wollen. Auf Ablehnung hin sei er handgreiflich geworden. "Er fasste der Geschädigten an die Brust und dann unvermittelt in den Intimbereich", führt die Staatsanwältin aus. In einem anderem Fall soll er einer Frau hinterhergelaufen sein. "Er fasste ihr an den Hintern, versuchte sie zu küssen und fragte, ob sie Geschlechtsverkehr haben will." Manchmal sei ein einfaches "nein" nicht genug gewesen, so habe der Angeklagte erst von den Opfern abgelassen, wenn sie geschrien hätten oder sich körperlich wehrten.

Während die Anklage verlesen wird, übersetzt im Hintergrund ein Dolmetscher für den Angeklagten die Vorwürfe auf Syrisch. Richter Günther Baumann, der mit zwei Schöffen über den Fall entscheiden soll, richtet sich anschließend an den 36-Jährigen: "Es wäre sicher einfacher, wenn sie die Taten zugeben, um den Damen die Aussage zu ersparen." Baumann verweist dabei auch auf die dichte Beweislage. In einem der Fälle, in denen der Angeklagte eine 15-Jährige sexuell genötigt haben soll, wurde seine DNA festgestellt.

Angeklagter belästigt JVA Angestellte sexuell

Der Mann bestreitet alles. Auch, als ihn der Richter fragt, wie er sich denn erklärt, dass so viele voneinander unabhängige Anzeigen vorliegen. Zudem sei es in der JVA in Gablingen, in welcher der Angeklagte gerade untergebracht ist, zu ähnlichen Vorfällen mit einer Angestellten gekommen. Er habe dort sexuelle Anspielungen gegenüber einer Beamtin gemacht. Baumann liest aus der Akte vor: "Er tätigte den Notruf und sagte, er bräuchte Hilfe beim Sex. Ein anderes Mal sagte er, dass er mich hübsch findet und ein weiteres Mal, dass er gerne Sex mit der im Erdgeschoss arbeitenden Frau hätte." Die Angaben würden aus Sicht des Richters, in das Gesamtbild der Anklage passen.

Der Dolmetscher tauscht sich daraufhin noch einmal mit dem Angeklagten aus. Der Bericht aus der JVA stimme so, gibt der Mann zu. Baumann gibt der Strafverteidigung und dem Angeklagten die Gelegenheit, Rücksprache zu halten. Bis zu dem Zeitpunkt hat Rechtsanwalt Marco Müller, der hinter dem Angeklagten sitzt, erst wenig gesagt. Als die Pause vorbei ist, fordert er ein Rechtsgespräch ein, um den Prozess zu beschleunigen und zu vereinfachen. Mit der Staatsanwaltschaft einigen sich die Seiten darauf, dass im Falle eines Geständnisses eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten bis drei Jahren und sechs Monaten fällig ist. Der 36-Jährige gibt daraufhin die Taten zu.

Zwei Polizeibeamte, die die Fälle 2022 bearbeitet hatten, verifizieren als Zeugen dieses Geständnis. Der Mann sei schon 2021 auffällig gewesen, allerdings gab es zu dem Zeitpunkt noch keine Anzeigen. Als er im Herbst 2022 gefasst wurde, hörte die "Serie" an sexuellen Belästigungen auf. Die Aussagen der Polizistin und des Polizisten seien ausreichend, stellt Baumann fest. Die Opfer, die als Zeuginnen vor dem Gerichtssaal gewartet hatten, werden reingerufen. Sechs der neun Frauen und Mädchen sind anwesend. Teilweise mit Eltern. "Sie müssen nicht mehr aussagen, da der Angeklagte alles zugegeben hat. Aber sie dürfen gerne da bleiben, um zu sehen wie entschieden wird", erklärt der Richter ihnen.

Die Staatsanwaltschaft fordert in ihrem Plädoyer drei Jahre und vier Monate Haft, der Verteidiger erklärt, dass zwei Jahre und zehn Monate ausreichen, schließlich habe der Angeklagte bereits 60 Tage in der JVA verbracht. Nachdem sich Richter und Schöffen besprochen haben, verkündet Baumann in seinem Urteil, dass man sich der Strafverteidigung anschließt. Grund dafür sei das Geständnis, das den Opfern als Zeugen die Aussagen erspart habe. Am Ende rät er dem Angeklagten allerdings, dass er in seiner Zeit in der JVA schauen sollte, sein Verhalten anzugehen und seine eventuell sexuelle Störung behandeln zu lassen.