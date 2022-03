Mann zeigt in Landsberg den Hitlergruß und muss in Haft

Plus Ein 27-Jähriger pöbelt in der Landsberger Innenstadt. Für Polizei und Gericht ist er kein Unbekannter.

Weil er drei jungen Frauen in der Landsberger Altstadt im Dezember den Hitlergruß zeigte, muss ein 27-Jähriger aus dem Landkreis nun ins Gefängnis. Erschwerend hinzu kamen allerdings auch die Vorstrafen des Mannes.