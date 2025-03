Messerangriff in Kaufering: Psychiatrisches Gutachten zeichnet schweren Lebensweg

Während das Urteil im Prozess um zwei Brüder aus Kaufering immer näher rückt, scheint der tatsächliche Ablauf der Ereignisse in Kaufering vor einem Jahr unklar zu bleiben. Dem 21-jährigen Angeklagten wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, seinem 29-jährigen Bruder Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung. Nach einer Auseinandersetzung im April 2024 landeten zwei Männer mit Stichverletzungen im Krankenhaus. Dass der damals 20-Jährige zweimal mit einem Messer zustach, ist unstrittig. Ungeklärt ist jedoch weiterhin die Frage, von wem an jenem Abend die erste Aggression ausging. In der jüngsten Verhandlung wurden psychiatrische Gutachten der beiden Angeklagten verlesen. Dem Messerangriff ging ein schwieriger Lebensweg voraus.

Bianca Dimarsico Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Messerangriff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis