Autofahrer soll Feuerwehrmann in Landsberg angefahren haben

An einem Freitagnachmittag im Mai war es auf der A96 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der Verkehr wurde deswegen an der Anschlussstelle Landsberg-Nord abgeleitet – und ein 56-jähriger Autofahrer soll dabei komplett die Nerven verloren haben. Laut Anklage habe er einen Feuerwehrmann angefahren, weil er eine kurzzeitige Straßensperrung nicht akzeptieren wollte. In der Verhandlung vor dem Amtsgericht wies der 56-Jährige diesen Vorwurf vehement zurück. Er beharrte darauf, dass sein Mitfahrer bei einem weiteren Termin als Zeuge gehört wird.

