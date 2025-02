Autofahrerin kommt in Gegenverkehr und von Straße ab

Am Sonntagnachmittag ist eine 20-jährige Frau aus dem Landkreis Landsberg mit ihrem Pkw auf der Staatsstraße 2057 bei Pürgen von der Fahrbahn abgekommen und dabei leicht verletzt worden.

Kurz vor dem Unfall kam der Autofahrerin ein Pkw entgegen, teilt die Polizei mit. Die 20-Jährige kam aus bislang unbekannter Ursache leicht auf die Gegenfahrbahn. Als sie dies bemerkte, lenkte sie ruckartig zurück auf die eigene Fahrspur. Ihr Wagen kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und kam in der Böschung schließlich zum Stehen. Am Fahrzeug und an Verkehrseinrichtungen entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. (AZ)