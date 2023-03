Breite Werkschau in einem Ummendorfer Unikat

Barbara von Schoeler stellt zum ersten Mal ihre Werke im Landkreis Landsberg und in einem besonderen Künstlerhaus aus.

Zehn Jahre widmete sich Timothy Hanghofer dem Entwurf und Ausbau einer alten Scheune in der Stoffener Straße in Ummendorf. Das Ergebnis ist ein ganz und gar ungewöhnliches Künstlerhaus, lichtdurchflutet, edel in Freskotechnik, puristisch-stylish in der Ausstattung. Es steht derzeit bei Southeby's München zum Verkauf – doch bevor es in private Hände geht, nutzt eine Freundin des Künstlers und Baumeisters das Objekt für eine Ausstellung.

Die Malerin Barbara von Schoeler aus Hechendorf am Pilsensee, stellt ihre Bilder und Leuchtobjekte dort auf 170 Quadratmetern aus. Die Vernissage am Samstag war gut besucht, viele nutzten die Gelegenheit auch, die Mischung aus Villa und Künstleratelier zu besichtigen, die in krassem Gegensatz steht zu dem direkt angrenzenden, halbverfallenen Bauernhaus. Ein ausführlicher Bericht über das außergewöhnliche Künstlerhaus folgt.

Viele Motive findet die Malerin direkt vor ihrer Haustür

Doch zuvor hatte Barbara von Schoeler zu einer breiten Werkschau eingeladen. So zeigte sie Gemälde in Öl, die aufgrund des liquiden Auftrags wie Aquarelle wirken. Viele Motive fand sie direkt vor ihrer Haustür in Hechendorf, so den in sanftem Licht ruhig liegenden Pilsensee mit Steg und Boot, ein meditatives Bild. Aber auch in ihrer zweiten und dritten Heimat, dem Engadin und dem Schliersee. So spiegeln sich einmal Bootshütten im Wasser – oder Gebirge ragen gen Himmel. Was alle Bilder eint, ist das Licht. Licht in ihre Bilder zu bringen, ist ein zentrales Thema der 72-jährigen Malerin. Dazu baut sie die Motive in vielen Farbschichten auf. "Das bringt Licht und Tiefe, und dazu benötigt man Geduld", sagt Schoeler beim Rundgang durch die Ausstellung und zeigt eine neue Ausrichtung ihrer Kunst, die sich noch mehr auf das Licht fokussiert. Bilder und Schriften, Schoeler dichtet auch und verwandelt ihre Worte durch kunstvolle Schrift in Wortbilder, werden in einem Leuchtrahmen erhellt. Dabei experimentiert Schoeler auch gern, verwendet Leuchttechniken mit unterschiedlichen abwechselnden Farbtönen und erschafft Lichtstelen.

Die Malerin Barbara von Schoeler aus Hechendorf stellt ihre Werke aus. Foto: Dagmar Kübler

"Geduld" ist der Titel der Ausstellung, übrigens der ersten, bei der Schoeler ihre Werke im Landkreis Landsberg zeigt. Schoeler gehörte bis zu dessen Auflösung dem Künstlerkreis "Salettl" in Hechendorf an, stellte alljährlich im Schloss Seefeld aus, aber auch mit dem Fürstenfeldbrucker Künstlerkreis im Kloster Fürstenfeld.

Die Ausstellung in der Ummendorfer Künstlervilla trägt den Titel "Geduld"

Geduld zu üben, wurde ihr in ihrem Leben schon oft abverlangt, und auch in der Gesellschaft sei zu beobachten, dass es oft an Geduld fehle, so Schoeler. Deshalb weisen ihre Werke in liebevoller Art und Weise darauf hin, dass Geduld zu haben zwar Aufmerksamkeit und Beherrschung kostet, aber einen Gewinn bringt. "Du liebes Ich, beruhige dich, lehn' dich zurück, einen kleinen Augenblick", lautet ein Wortbild. In einem anderen erinnert sich die Künstlerin an ihr Kinderparadies im Kirschbaum des Großvaters, in dem sie so manchen Tag verträumte. Im Wortbild "Sehr verehrte Damen und Herren" empfiehlt sie mehr Ruhe und Aufmerksamkeit, um die Wunder, die um uns herum geschehen, auch wahrnehmen zu können.

Lesen Sie dazu auch

Ein ganzer Zyklus ist dem Fluss Cure in der Bourgogne in Frankreich gewidmet. Auch diese aquarellähnlichen Motive, die in Grün-, Gelb- und Blautönen den ruhigen Fluss und seine romantischen Ufer, gemalt auf Paravents und Leinwand zeigen, strahlen Harmonie und eine beruhigende Wirkung aus. Spritzig, bunt und durcheinander gepurzelt kommen dagegen die Leuchtbuchstaben "Geduld" daher – sie müssen die Geduld wohl erst noch lernen.

Von Schoelers Bilder und Leuchtobjekte sind auf 170 Quadratmetern ausgestellt. Foto: Dagmar Kübler

Barbara von Schoelers Leidenschaft für die Malerei entbrannte bereits in ihrer Kindheit. Als einziges Mädchen in einer Münchner Bubenschule war sie der Augapfel der Zeichenlehrerin, die sie förderte. Schoeler studierte Lehramt und bildete sich jahrelang autodidaktisch weiter, bevor sie regelmäßigen Unterricht bei der Kunstlehrerin Eva Raff in München nahm.

Gelegenheit für eine Besichtigung des Hanghoferhauses und der Ausstellung "Geduld" bietet sich noch einmal am Freitag, 31. März 2023, von 16 bis 21 Uhr, Stoffener Straße 23 in Ummendorf.