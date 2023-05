Das Haus für Kinder weiht den Erweiterungsbau ein

Das Team der Kindertagesstätte im Pürgener Ortsteil Lengenfeld legt das Maifest und die Einweihung des Erweiterungsbaus zusammen.

Graue Wolken und wenig frühlingshafte Temperaturen: Der Einzug der Kinder in der Lengenfelder Kindertagesstätte bei fröhlicher Musik ließ davon wenig verspüren. Einrichtungsleiter Lars Walter betonte in seinen Grußworten mit Freude, "dass wir heute den seit zwei Jahren bereits mit Leben erfüllten Erweiterungsbau offiziell in Betrieb nehmen". Walter dankte allen am Bau Beteiligten, besonders dem Mitarbeiterteam für die Unwegsamkeiten während der Bauphase. Derzeit werden in der Kindertagesstätte 163 Kinder in fünf Kindergarten- und drei Krippengruppen von 30 Mitarbeitenden betreut.

Bürgermeister Wilfried Lechler lobte die vorausschauenden Planungen seines Vorgängers Klaus Flüß, der das 2,8 Millionen teure Bauprojekt bereits vor der Pandemie auf den Weg brachte. "Mit Beton und Stein baut man ein Haus, mit Glück und Liebe schmückt man es aus", schloss Lechler seine Grußworte. BRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner betonte, dass mit dem Erweiterungsbau den gesetzlichen Ansprüchen Rechnung getragen werde. Anspielend auf die weiten Wege im Haus meinte er mit zwinkerndem Auge, "ein E-Roller für die Leitung wäre kein Luxus mehr".

Glückwünsche und Segen für den Erweiterungsbau der Kita in Lengenfeld

Pater Brian von der Pfarreiengemeinschaft Vilgertshofen-Stoffen spendete den kirchlichen Segen. Für ein gesundes Frühstück gab es vom BRK noch einen üppig gefüllten Korb mit Brot, Salz und frischen Kräutern. Mit "Hallo Mama, hallo Papa" eröffneten die Kinder ihr musikalisches Programm zum Fest und drückten mit Tänzen, Liedern und Instrumentalstücken ihre Freude aus. Anschließend stellten die Vorschulkinder den neuen Maibaum im Garten auf, der mit selbst gemalten Gruppenschildern geschmückt ist. Begleitet von den Klängen der Blaskapelle Lechrain wurde das Buffet eröffnet und die Kinder waren an vielen Spielstationen mit Freude und Begeisterung beschäftigt. (AZ)