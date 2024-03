Pürgen

Ein Reiterhof wird in Pürgen zum kommunalen Projekt

Plus Die Gemeinde Pürgen erwirbt die Reitschule Potempa, damit auch die junge Generation vor Ort das Reiten lernen kann. Möglicherweise beherbergt diese bald auch eine Kindergartengruppe.

Von Vanessa Polednia

Seit über 50 Jahren ist die Reitschule Potempa in Pürgen eine Institution. Etliche Kinder und Jugendliche haben vor Ort das Reiten gelernt. Damit das Gelände auch in Zukunft erhalten bleibt, hat die Gemeinde Pürgen einen außergewöhnlichen Schritt gewagt und den Reiterhof kurzerhand erworben. Außerdem könnte es bald eine Kindergarten-Zweigstelle auf dem Gelände geben.

Die Berufsgenossenschaft habe es ihm bestätigt, sagt Pürgens Bürgermeister Wilfried Lechler mit einem Schmunzeln: "Wir sind die einzige Kommune in Bayern, die einen Pferdehof betreibt. Die Inhaberin wollte verkaufen und ein Investor habe Interesse am gesamten Areal geäußert. Einen Reiterhof hätte es dann nicht mehr lange gegeben, da der Investor eine Wohnbebauung im Sinn hatte. Das wollten wir verhindern", betont Lechler, schließlich habe es die Reitschule "schon immer gegeben". Das Endergebnis der Verhandlungen: Die Gemeinde Pürgen hat die Reitschule und einen Teil des Außengeländes gekauft. In etwa die Hälfte der derzeitigen Koppel vor der Reithalle ging an einen Investor, der auf dem Gelände Häuser bauen möchte.

