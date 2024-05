Pürgen

12:00 Uhr

Energiekosten und dörflicher Charakter: Bürger bringen ihre Anliegen vor

In der Gemeinde Pürgen fanden kürzlich Bürgerversammlungen statt. Wie Pürgens Dorfmitte zukünftig aussehen soll, war Teil der Themen.

Plus Pürgens Bürgermeister Wilfried Lechler hat seine Tour durch die Ortsteile beendet. Das beschäftigt die Menschen in der Gemeinde.

Von Vanessa Polednia

Etwa 50 Personen waren Anfang dieser Woche im Bürgerhaus in Pürgen anwesend, um sich über die Gemeinde zu informieren. Bürgermeister Wilfried Lechler hatte da bereits die Bürgerversammlungen in Ummendorf und Lengenfeld hinter sich gebracht, Stoffen sollte noch vor dem Feiertag anstehen. In allen Ortsteilen gab es Nachfragen.

Pürgener Bürgermeister: Auch auf dem Land ist JaS-Kraft wichtig

Der Bürgermeister startete unter anderem mit einem Überblick über die Finanzen der Gemeinde (keine Schulden) und die Einwohnerentwicklung (minimaler Rückgang). Lecher lobte zudem die Arbeit der Bauhofmitarbeiter mit dem Hinweis, dass die Gemeinde einen weiteren Mitarbeiter suche. Bei der neuen Jugendsozialarbeit an der Grundschule (JaS) habe sich der Bürgermeister anfangs gefragt: "Braucht es das auf dem Land?". Doch die JaS-Kraft sei "komplett ausgebucht" und daher "hochwichtig", betonte Lechler.

