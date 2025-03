Pürgen führt das Anruf-Sammel-Taxi fort

Weil der Probebetrieb des Anruf-Sammel-Taxis (AST) Ende März abläuft, müssen Gemeinden im Landkreis Landsberg entscheiden, ob sie den Vertrag verlängern möchten. In den meisten Orten kommt das Angebot gut an, auch in Pürgen. Wie Bürgermeister Wilfried Lechler berichtet, stimmte der Gemeinderat einstimmig für eine Weiterführung des ASTs. „Bei uns wird es sehr gut angenommen. 2024 gab es 895 Fahrten“, so Lechler. Die Gemeinde finanziert das Angebot mit rund 11.000 Euro aus eigener Tasche. „Vor allem in den Ortsteilen Stoffen und Ummendorf wertet das AST den öffentlichen Nahverkehr auf“, meint der Bürgermeister. Der normale Linienverkehr sei dort nämlich verhältnismäßig selten unterwegs. Der neue Vertrag mit dem Landkreis Landsberg läuft bis 2029. Bis dahin ist der AST-Betrieb in Pürgen gesichert.

Bianca Dimarsico Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pürgen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Taxi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis