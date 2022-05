Pürgen

06:49 Uhr

Hier werden künftig die Feuerwehrleute im Kreis Landsberg ausgebildet

Plus Das neue Feuerwehrausbildungszentrum in Pürgen eröffnet voraussichtlich im Juli. Was die Frauen und Männer der Feuerwehren erwartet.

Von Oliver Wolff

Kreisbrandrat Johann Koller merkt man seinen Stolz an, während er über die Baustelle des neuen Feuerwehrausbildungszentrums in Pürgen führt. Wobei allzu viel gar nicht mehr gemacht werden muss. Letzte Arbeiten an der Elektrik stehen noch an und auch Mobiliar und Ausrüstung fehlen noch. Dann kann voraussichtlich im Juli jenes Zentrum im Pürgener Gewerbegebiet eröffnet werden, in dem einmal die rund 3000 aktiven Mitglieder der Feuerwehren im Landkreis Landsberg aus- beziehungsweise weitergebildet werden. Am Standort wird auch ein Zentrallager für den Katastrophenschutz sein.

