Ist beim Bau der Ortsumfahrung Lengenfeld eine Gefahrenstelle entstanden?

Plus Der Bau der Ortsumfahrung Lengenfeld ist fortgeschritten. Die Arbeiten umfassen auch die Straße nach Hagenheim. Es gibt Kritik, dass dort eine gefährliche Stelle entstanden ist.

Die Ortsumfahrung von Lengenfeld ist weit fortgeschritten und wird voraussichtlich schneller fertig als erwartet. Für das Projekt gebe es viel Lob, freut sich Andreas Lenker vom Staatlichen Bauamt Weilheim, und auch im Pürgener Ortsteil herrscht Freude über die Entlastung vom Verkehr. Kritik üben mehrere Gesprächspartner unserer Redaktion aber an der Situation vom Kreisverkehr in Richtung Hagenheim. Hier sei "unnötigerweise Gefahr durch eine Engstelle erzeugt" worden, beklagt beispielsweise ein Mann. Ein anderer Gesprächspartner berichtet davon, dass ein Bus zurücksetzen musste, weil ein Lkw entgegenkam. Unsere Redaktion hat beim Unternehmen Waibelbus, dass dort den Linienverkehr betreibt, dem Staatlichen Bauamt und Pürgens Bürgermeister Wilfried Lechler zu dem Thema nachgefragt.