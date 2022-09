Staatsstraße Landsberg nach Rott bei Lengenfeld wieder offen

Die Anschlussarbeiten am neuen Kreisverkehr sind beendet: Die Staatsstraße Landsberg-Rott ist auf Höhe des Lengenfelder Gewerbegebiets wieder befahrbar.

Pünktlich um 12 Uhr konnten Pürgens Bürgermeister Wilfried Lechler und sein Stellvertreter Simon Bernauer die Staatsstraße 2057 am Freitag freigeben. Mit einer vorangegangenen, knapp drei Wochen langen Vollsperrung konnte der Anschluss der neuen Verkehrsführung im Rahmen der Ortsumfahrung von Lengenfeld hergestellt werden (LT berichtete). "Damit ist die reguläre Zufahrt ins Gewerbegebiet Lengenfeld wieder hergestellt", informiert Bürgermeister Wilfried Lechler in einer Pressemitteilung.

Nach weniger als drei Wochen ist Anschluss an neuen Kreisverkehr fertig

Eine Straßenbaufirma aus Memmingen hat den neu errichteten Kreisverkehr an die bestehende Straßenführung angeschlossen. "Wir sind überaus froh, dass dies so schnell und reibungslos funktioniert hat und wir die erforderliche Sperrung auf ein Minimum reduzieren konnten", so Lechler weiter. Der neue Kreisverkehr verbindet ab sofort die Zufahrt ins Lengenfelder Gewerbegebiet, die Ortsdurchfahrt Lengenfeld sowie die künftige Ortsumfahrung.

"Wir haben alles gegeben und mit allen verfügbaren Kräften gearbeitet, um den Sperrzeitraum so kurz wie möglich zu halten. Das ist uns sehr gut gelungen - der Kreisverkehr hat alle erforderlichen Prüfungen zur Verkehrsfreigabe bestanden", sagt Rainer Rogg, Geschäftsführer der Firma Kutter. Die Fertigstellung des Kreisverkehrs sei ein weiterer Meilenstein beim Bau der Lengenfelder Ortsumfahrung.

Vorgeschmack auf Ortsumfahrung Lengenfeld

"Während des Sperrzeitraums hatten die Lengenfelder Bürgerinnen und Bürger schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf die Zeit, wenn die Ortsumfahrung einmal fertig sein wird. Die Verkehrsreduzierung ist enorm und das Plus an Lebensqualität mehr als spürbar. Ich habe nur positive Rückmeldung der Anwohner erhalten. Mein Dank gilt allen Beteiligten", so Bürgermeister Lechler. (AZ)

