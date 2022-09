Mit einem Elternkreis gemeinsam gegen Barrieren

Plus Stephanie Burghart aus Pürgen gründet einen Elternkreis für Angehörige behinderter Kinder. Die Mutter vermisst im Alltag oft Unterstützung bei Pflege und Bürokratie.

Man kann offener mit anderen reden, wenn man mit seinem Gegenüber ein gleiches oder ähnliches Schicksal teilt. Deshalb gründet Stephanie Burghart aus Pürgen eine Selbsthilfegruppe für Eltern behinderter Kinder. „Es gibt keine Anleitung, in der steht, was zu tun ist, wenn man ein Kind mit Behinderung hat. Oftmals stehen wir Eltern aber vor gleichen Problemen“, sagt die Mutter des elfjährigen Raphaels. Er ist seit seiner Geburt schwerbehindert und benötigt rund um die Uhr Pflege.