Pürgen

vor 18 Min.

Neues Firmengebäude bei ATX in Pürgen sorgt für gutes Arbeitsklima

Allein in der Produktion arbeiten rund 80 Personen am neuen ATX-Standort in Pürgen.

Plus Mittlerweile sind die Mitarbeitenden der Firma ATX in den Neubau gezogen. Die Geschäftsführer sind zufrieden – auch wenn noch nicht alles fertig ist.

Von Lisa Gilz

Ein paar der Paneele sitzen noch lose in der Decke der Büroräume von ATX. Im Konferenzraum hängt ein Kabel aus einem der Löcher. Draußen surren Bohrer. Ganz fertig ist der Neubau und neue Standort des Unternehmens in Pürgen bisher nicht. Den Umzug haben die Mitarbeitenden aber bereits im Mai hinter sich gebracht und seit ein paar Wochen werden in der neuen Produktionshalle die Prüfadapter gebaut, die für Firmen wie Continental, Bosch und Siemens in Spezialanfertigung entstehen.

ATX Pürgen: Mehr Platz für Mitarbeitende und Maschinen

Von der Fläche her habe sich die Firma mit dem Neubau um 50 Prozent vergrößert, sagt Robert Schulz, einer der Geschäftsführer bei ATX. In den alten Räumlichkeiten Am Kornfeld in Pürgen habe man zum Ende kaum noch einen Platz gefunden. Rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten am Pürgener Standort. Das neue Gebäude, mit einem offenen Konzept und einigen Glaswänden, schaffe auch unter den Mitarbeitenden eine bessere Atmosphäre, als es zuvor kleine Büros und aufgesplittete Arbeitsräume getan hätten. "Es ist ein Unterschied von Tag und Nacht", sagt Schulz.

