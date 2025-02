Pürgen hebt die Gebühr im Kindergarten um 40 Prozent an

Die Betreuungskosten im Kindergarten seien „ein heißes Thema“, sagt Pürgens Bürgermeister Wilfried Lechler im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Kosten belasten, wie berichtet, die Haushalte vieler Kommunen im Landkreis enorm. In Pürgen, wo in der vergangenen Sitzung der Haushalt für den Kindergarten mit einem Volumen von 1,5 Millionen Euro verabschiedet wurde, ging die Gemeinde jüngst in einem Punkt über den Vorschlag des Trägers zur Beitragsanhebung deutlich hinaus. Das Bayerische Rote Kreuz hatte angeregt, die Beiträge um 20 Prozent in Krippe und Kindergarten anzuheben. Der Rathauschef äußert sich zu den Gründen.

Die Kostensteigerungen seien vor allem auf die Tarifabschlüsse und Höhergruppierung der pädagogischen Fachkräfte in den vergangenen Jahren zurückzuführen. Auch für dieses Jahr ist ein Lohnzuwachs von 7,5 Prozent einkalkuliert. Im Haushalt für das Haus für Kinder in Lengenfeld entfallen inzwischen 1,37 Millionen Euro auf die Beschäftigten. „Der Freistaat und die Kommune zahlen je 50 Prozent fürs pädagogische Personal. Hinzu kommt weiteres Personal, unter anderem in der Küche und bei der Reinigung. Am Ende lagen die Kosten für die Gemeinde ohne Baumaßnahmen im vergangenen Jahr bei 820.000 Euro.“ Dieses Jahr rechnet Pürgen hier mit 800.000 Euro und geht von einem Defizit von über 55.000 Euro aus.

Betreuung bis zu acht Stunden in der Krippe kostet jetzt 68 Euro mehr im Monat in Pürgen

Dass der Anstieg im Kindergarten mit 40 Prozent deutlich höher ausfällt, habe mit dem Zuschuss des Freistaates von 100 Euro zu tun, verweist Lechler. „Bei der geringstmöglichen Buchungszeit von drei bis vier Stunden am Tag waren es bisher 102 Euro. Die Eltern haben also für den ganzen Monat zwei Euro gezahlt.“ Jetzt sind es für diesen Buchungszeitraum 143 Euro. Seit 1. Januar gelten die neuen Sätze. Je mehr Stunden die Eltern buchen, desto größer fällt der Betrag aus, der nun mehr aufgebracht werden muss. Bei sieben bis acht Stunden sind statt 170 nun 238 Euro im Kindergarten fällig. In der Krippe mit 20 Prozent Steigerung sind es in diesem Buchungszeitraum nun 410 statt 342 Euro. Durch Anhebungen werden Mehreinnahmen von 97.000 Euro erzielt, informiert Lechler.

Vergleichbar stellt sich die Situation auch bei der Mittagsbetreuung der Grundschülerinnen und Grundschüler dar. Deswegen wurde hier zum 1. Januar der Anteil für die Eltern um 30 Prozent angehoben. Das für das Jahr 2025 geplante Defizit der Gemeinde beträgt über 48.000 Euro. Dies bedeutet eine voraussichtliche Verringerung des Defizits um über 14.000 Euro gegenüber dem Jahr 2024.