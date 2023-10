Pürgen präsentiert Grundstück für Asylunterbringung

Mit einem Angebot für ein Grundstück will die Gemeinde Pürgen einen Beitrag zur Unterbringung von Asylsuchenden im Landkreis Landsberg leisten.

Die Gemeinde Pürgen hat dem Landratsamt Landsberg ein Grundstück angeboten, das voraussichtlich ermöglicht, Wohncontainer für Geflüchtete aufzustellen. Das ist geplant.

In der jüngsten Sitzung des Pürgener Gemeinderats war das Landratsamt Landsberg zu Gast. Thema war die Suche nach geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten von Asylsuchenden. Zuvor hatte Landrat Thomas Eichinger die Gemeinden im Landkreis dazu aufgerufen, bei der schwierigen Suche nach Immobilien und Grundstücken zu helfen.

Landwirt aus Pürgen bietet Grundstück im Industriegebiet an

Pürgens Bürgermeister Wilfried Lechler ist der Aufforderung nachgegangen und konnte nun ein Grundstück präsentieren. Es gehöre einem Landwirt und liege im Industriegebiet der Gemeinde, teilt Lechler unserer Redaktion mit. "Bevor die Mehrzweckhalle in Lengenfeld in Betracht gezogen wird, wollen wir lieber Alternativen finden", sagt er. 42 Personen seien aktuell privat in der Gemeinde untergebracht. Bislang habe die Gemeinde Penzing auf dem Fliegerhorst "viel abgefangen, doch wir müssen auch unseren Beitrag leisten, um das Problem gemeinsam lösen zu können", schildert der Bürgermeister. Da die Gemeinde selbst nicht über eine nennenswerte Anzahl an Flächen verfüge, freut sich Lechler über das angebotene Grundstück im Industriegebiet.

Laut Landratsamt könnten auf dem Grundstück möglicherweise 60 oder mehr Personen untergebracht werden. "Ziel wäre dies innerhalb eines halben Jahres zu realisieren, ob dies machbar ist, bleibt abzuwarten", erklärt Landratsamtssprecher Wolfgang Müller. Die Erschließung erscheint demnach mit vertretbarem Aufwand und relativ zeitnah zu realisieren sein. Das Landratsamt freue sich – angesichts der sich ständig weiter zuspitzenden Unterkunftssituation – über das Angebot der Gemeinde und die konstruktive Zusammenarbeit und wird die Details in Kürze mit der Gemeinde besprechen. Das Landratsamt sei in fast ständigem Kontakt mit den Gemeinden im Hinblick auf die Unterkunftssituation, auch immer wieder vor Ort eingeladen.

Steigende Zuweisungszahlen von Asylsuchenden im Landkreis Landsberg erwartet

Laut Wolfgang Müller bewegen sich die täglichen Zugangszahlen beim Ankerzentrum Oberbayern in München inzwischen im dreistelligen Bereich, zwischen 100 und 180. Auch im Landkreis Landsberg rechnet man daher mit nochmals steigenden Zuweisungszahlen von aktuell 100 auf etwa 150 Personen pro Monat. "Dies würde bedeuten, dass das Landratsamt ab etwa Ende November, Anfang Dezember 2023 keine Asylsuchenden mehr in den zur Verfügung stehenden Unterkünften unterbringen kann. Die Nutzung, etwa von gemeindlichen Hallen wäre wie angekündigt die Folge", teilt Müller mit.

Wurden auch aus anderen Gemeinden im Landkreis neue Vorschläge eingebracht? Es gebe noch einige (wenige) Grundstücke, die von verschiedenen Gemeinden ins Gespräch gebracht wurden. Diese sind allerdings noch in einem frühen Prüfungsstadium, auf Verwaltungsebene. Bekannt sind bereits die Grundstücke der Stadt Landsberg, am Schleifweg für rund 60 Personen und das Gelände Ettmayer Hof mit Platz für ungefähr 240 Personen.