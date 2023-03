Pürgen

11:39 Uhr

Spatenstich in Pürgen: Ende des Jahres soll der Industriebau stehen

Plus In Pürgen entsteht ein 3000 Quadratmeter großes Firmengebäude unmittelbar an der Weilheimer Straße. Wer dort einziehen wird.

Von Dagmar Kübler

Es ist schon ein nicht alltäglicher Erfolg, den das Unternehmen ATX Hardware in Pürgen vorzuweisen hat. 1997 gründete Hans Drexler zusammen mit Benedikt Epple, der ATX mittlerweile nicht mehr angehört, ATI Hardware in Eching. Aus ATI wurde ATX, die Firma, die Prüfadapter für elektronische Testverfahren baut, zog 2000 nach Pürgen um und eröffnet 2011 einen zweiten Standort in Weil im Schönbuch in Baden-Württemberg. Mittlerweile ist ATX Marktführer im Prüfadapterbau in Europa. Prüfadapter sind das Bindeglied zwischen Leiterplatten und Testgeräten – mit ihrer Hilfe werden Leiterplatten nach der Produktion auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft. Lediglich vier Wettbewerber machen ATX in Deutschland Konkurrenz, weltweit sind es etwa 15.

