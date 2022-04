Überholmanöver bei Pürgen: Rollerfahrerin muss in Graben ausweichen

Ein Autofahrer überholt trotz Verbots. Daraufhin verunglückt bei Pürgen eine junge Rollerfahrerin.

Eine 17-jährige Rollerfahrerin ist am Freitagnachmittag bei Pürgen verunglückt, als sie von einem Autofahrer verbotswidrig überholt worden ist. Das meldet die Landsberger Polizei.

Wie es im Polizeibericht heißt, überholte auf der Staatsstraße Landsberg-Weilheim gegen 15 Uhr ein 52-jähriger Mann aus Oberroth mit einem Pkw-Wohnwagen-Gespann trotz Überholverbots einen Roller, auf dem eine 17-jährige Finningerin mit ihrem Vater unterwegs war. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Pkw-Fahrer einscheren, bevor der Überholvorgang beendet war und zwang die Finningerin so in den Graben auszuweichen, wo sie stürzte. Sie und ihr Vater wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. (lt)

