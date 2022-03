Pürgen

13:04 Uhr

Umfahrung von Lengenfeld ist wohl eine „der letzten dieser Art“

Plus Beim Bau der Ortsumgehung von Lengenfeld ist man dem Zeitplan sogar voraus. Inzwischen locken die Arbeiten viele Schaulustige an. Warum Bürgermeister Lechler glaubt, dass es nicht mehr viele solche Projekte geben wird.

Von Margit Messelhäuser

Eine tiefe Schlucht ist am Ortsrand von Lengenfeld zu sehen. Etwas weiter weg erkennt man den Lkw-Verkehr: An der Ortsumgehung von Lengenfeld gehen die Arbeiten nicht nur planmäßig voran, man ist dem Zeitplan sogar voraus. Allerdings wird diese Baumaßnahme wohl eine der letzten in dieser Form sein, davon jedenfalls geht Pürgens Bürgermeister Wilfried Lechler aus.

