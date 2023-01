Unbekannter fährt in Pürgen eine Parkbank an und flüchtet

In Pürgen fährt ein Unbekannter eine Bank, die total zerstört wird. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Unfalls.

Von Samstag auf Sonntag ist eine Parkbank vor der Gemeindeverwaltung in der Landsberger Straße in Pürgen angefahren und total beschädigt worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Unfalls.

Nach Angaben der Polizei entstand an der Bank ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Am Fahrzeug des Verursachers muss ebenfalls ein Schaden entstanden sein, da Fahrzeugteile im Bereich um die Bank verteilt waren. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

