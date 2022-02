Pürgen

Zweiter Anlauf für Tennishalle in Pürgen

Der TC Pürgen startet einen zweiten Anlauf für den Bau einer Tennishalle. Die wird aus Sicht des Vereins dringend benötigt, weil es im Winter an Trainingsmöglichkeiten im Landkreis Landsberg mangelt.

Plus Der TC Pürgen möchte eine Tennishalle bauen. Nach dem Scheitern des ersten Versuchs gibt es neue Pläne. Wo das Gebäude genau entstehen soll und wie viel es kostet.

Von Dagmar Kübler

Tennis ist in Pürgen ein beliebter Sport bei allen Altersklassen. Rund 190 Aktive zählt der 240 Mitglieder starke Tennis-Club unter Leitung von Vorsitzendem Alexander Bauermann. Seit Jahren ist jedoch das Training im Winter stark eingeschränkt: Zuerst nutzte der Verein die Halle neben dem Kauferinger Lechtalbad, doch dann wurde diese zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Der Verein will nun selbst eine Halle bauen und legt dazu weitere Pläne vor, nachdem der erste Vorstoß am Widerstand der Anlieger sowie dem Bebauungsplan gescheitert war.

