"Puls Open Air" 2024: Tickets, Line-up und alle Infos

Das "Puls Open Air" 2024 ist eines der ersten Festivals in diesem Sommer. Alle Infos rund um das Line-up, die Tickets und den gesamten Timetable finden Sie hier.

Sobald der Sommer mit Sonnenschein und steigenden Temperaturen vor der Tür steht, ist es Zeit für Festivals. Auf Schloss Kaltenberg findet seit 2016 das "Puls Open Air" statt. Die Veranstalter achten vor allem darauf, das Line-up divers und inklusiv zu gestalten. Auch Geschlechtergerechtigkeit spielt für das Team eine wichtige Rolle. Es wird darauf geachtet, mindestens 50 Prozent FLINTAS (die Bedeutung des Akronyms können Sie bei unseren Kollegen vom Tagesspiegel nachlesen) auf die Bühne zu holen. Neben Musik-Acts gibt es auch Live-Podcasts und Workshops für die Besucher und Besucherinnen. Aber wann ist das "Puls Open Air"? Wie sehen das Line-up und der Timetable aus? Und was sind die Camping-Optionen? Alle wichtigen Infos zum "Puls Open Air" 2024 finden Sie hier.

"Puls Open Air" 2024: Wann ist der Termin?

Das "Puls Open Air" ist eines der ersten Festivals der Saison. In diesem Jahr startet das Festival am Donnerstag, dem 6. Juni 2024, und dauert bis zum Samstag, dem 8. Juni 2024. Schon seit 2016 feiern etwa 11.000 Besucher und Besucherinnen jährlich zusammen in Geltendorf zwischen Augsburg und München.

Line-up und Timetable beim "Puls Open Air" 2024

Auf dem "Puls Open Air" gibt es neben zahlreichen Musik-Acts auch Workshops und Live-Podcasts. Unter den Künstlern und Künstlerinnen sind zum Beispiel Berq, Schmyt, Blond oder Dilla. Die meisten Acts sind außerdem deutsche Newcomer-Bands. Hier finden Sie einen Überblick über das Angebot an den drei Festivaltagen:

Line-up am Donnerstag, 6. Juni 2024:

Fatoni

Berq

Milleniumkid

Lena&Linus

Abuglitsch

Chocolate Remix

Speedboys

Ninja Hagen

Singgoldsand Festival

DJ Team

Line-up am Freitag, 7. Juni 2024:

Badmomzjay

Schmyt

Mayberg

Blond

Paula Carolina

Levin Liam

Kalte Liebe

Baby B3ns

Paulwetz

Ellice

Das Lumpenpack

Dominik Hartz

Soffie

Ikkimel

Kasi

Babyjoy

Wa22ermann

Dominique Lamee

Elena Rud

Alba

Modular Festival DJ Team

DJ Team Happy Horns von Herr Meyer

Line-up am Samstag, 8. Juni 2024:

Giant Rooks

Zoe Wees

Paula Hartmann

Hartmann Badchieff

Lola Young

Dilla

Malik Harris

Bibiza

Zeck

Serpentin

Siovo

Katha Pauer

UHD

Graf Fidi

Bovskey

Bierbabes

Frauenstrasse

Mindsight

Miroslove

Trägertal festival & Goldener Reiter DJ

Team CNSB Brasst scho

Das sind die Live-Podcasts beim "Puls Open Air" 2024:

Freitag, 7. Juni 2024: Friedefeld

Freitag, 7. Juni 2024: Willkommen im Club

Freitag, 7. Juni 2024: Die neue Norm

Samstag, 8. Juni 2024: HipHop - Made in Germany

Samstag, 8. Juni 2024: Die Frage

Samstag, 8. Juni 2024: Starthilfe

Das sind die Workshops beim "Puls Open Air" 2024:

Bastelkiosk

Flower-Power

Foodsharing

Impulse für Globale Gerechtigkeit

K.-O.-Tropfen: Die bittere Wahrheit

Kochen für den Arsch

Kräuterwanderung

Lach-Yoga

News-WG Mini-Games

Pop Up Yoga

Upcycling - Aus alt mach einzigartig

Musikbingo by rausgegangen

Batiken mit Blumen

"Puls Open Air" 2024: Tickets

Im vergangenen Jahr war das "Puls Open Air" restlos ausverkauft. Das vielfältige Angebot scheint bei den Festival-Gängern also gut anzukommen. Aktuell gibt es noch Tickets für Juni 2024. In der zweiten Ticketphase kosten die Karten aktuell 134 Euro für das gesamte Wochenende. Der Ticketpreis gilt allerdings nur für das Festivalgelände. Wer vor Ort campen will, muss sich noch ein separates Camping Ticket dazu buchen. Tagestickets variieren zwischen 45 und 75 Euro. Hier finden Sie einen Überblick:

Festival-Ticket 134 Euro U-18 Festival-Ticket 99 Euro Camping Ticket 39 Euro Silent Camping 39 Euro Tagesticket Donnerstag 45 Euro Tagesticket Freitag 75 Euro Tagesticket Samstag 75 Euro

Camping beim "Puls Open Air" 2024

Normalerweise gibt es auf Festivals immer eine "normale" Camping-Option und eine für alle, die es ein wenig ruhiger mögen. Das ist auch beim "Puls Open Air" nicht anders. Beim Silent Camping ist zum einen der Weg zum Festivalgelände kürzer, zum anderen soll es mehr Sanitäranlagen geben. Den Namen bekommt das Silent Camping allerdings durch eine andere Regel. Musik ist nur in Zimmerlautstärke zwischen 11 und 22 Uhr erlaubt. Zwischen 22 und 11 Uhr gilt Musikverbot. Die Tickets für das Silent Camping sind allerdings schon vergriffen. Auf dem normalen Campingplatz gibt es keine extra Regeln und es sind noch Tickets verfügbar. (lob)