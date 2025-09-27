Sicherer und attraktiver: Wie Radfahrende die Situation in Landsberg sehen

Sicherer und attraktiver soll das Radfahren in Landsberg werden. Meist wird im Stadtrat und innerhalb der Verwaltung über die Probleme und mögliche Lösungsvorschläge diskutiert. Doch wie denken die Radfahrenden eigentlich darüber? Wo sehen sie Verbesserungsbedarf? Was ist gut in Landsberg? Um das herauszufinden, boten die Landsberger Energieagentur Lena und der ADFC eine Aktion am Hauptplatz an, bei der die Bürgerinnen und Bürger ihre Vorschläge und Wünsche äußern konnten. Und natürlich war die Neue Bergstraße dabei ein Hauptthema.

Die beiden Vorsitzenden Berthold Lesch (Lena) und Bernd Meckel (ADFC) hatten bereits bei einem Pressegespräch im Vorfeld der Aktion die Neue Bergstraße als den „größten Punkt“ bezeichnet. Es müsse das Ziel sein, den „Minischutzstreifen und den Bürgersteig“ zusammenzuführen. So könnte ein vernünftig breiter Rad- und Fußweg neben der Fahrbahn entstehen, hatte Meckel gesagt. Laut Lesch sollte generell mehr ins Bewusstsein rücken, dass Verkehrsteilnehmer beim Überholen von Radfahrern innerorts einen Abstand von mindestens 1,50 Metern und außerorts einen Abstand von mindestens zwei Metern einhalten müssen.

Wer kontrolliert das Überholverbot an der Neuen Bergstraße in Landsberg?

Nach einem Beschluss des Stadtrats weist inzwischen das Verkehrszeichen 277.1 („Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen“) bergaufwärts vor dem engen Kurvenbereich in der Neuen Bergstraße auf ein Überholverbot hin. Doch wer kontrolliert das überhaupt? Diese Frage stellten die Besucherinnen und Besucher am Stand auf dem Hauptplatz immer wieder, wie Lesch und Meckel berichten. Eine Bürgerin erzählte davon, dass es auch nach der Kurve auf Höhe der Querungshilfe Richtung Hofgraben immer wieder zu gefährlichen Situationen komme, weil Radfahrende von Autos überholt würden.

Icon vergrößern In Landsberg fehlen Abstellplätze für Fahrräder. Das Foto zeigt den Hauptplatz. Foto: Thomas Wunder Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In Landsberg fehlen Abstellplätze für Fahrräder. Das Foto zeigt den Hauptplatz. Foto: Thomas Wunder

Die Themen rund um das Radfahren in Landsberg, die die Besucherinnen und Besucher an Lena und ADFC herantrugen, waren verschiedenster Natur. Sie reichten von fehlender Beleuchtung (Radweg zwischen Landsberg und Kaufering), über zugewachsene Hinweisschilder bis hin zu fehlenden Abstellflächen in der Altstadt. Bertold Lesch sieht sich bestätigt, er fordert schon lange weitere Abstellplätze auf der Ostseite des Hellmairplatzes und in der Vorderen Mühlgasse. Doch dafür müssten Parkplätze für Autos weichen. Und das sei das Problem.

Lob für die Radwege in Landsberg gibt es meist von Auswärtigen

Sibylle Schnapp aus Landsberg hat ein anderes Problem in Landsberg ausgemacht. Fehlende Hinweise, Schilder oder Markierungen, auf Wegen, die von Radfahrenden und Fußgängern gemeinsam genutzt werden. Am Königsberger Platz auf der Ostseite sei dies der Fall oder auch am Schongauer Dreieck. Wer sich nicht auskenne, weiche auf die Straße aus. Wie Lesch und Meckel berichten, gab es aber auch Lob von Radfahrenden, meist von Auswärtigen. Lob für die Beschilderung der Radwege oder für die die Touristinfo im Rathaus und deren Wissen um Ladeplätze für E-Bikes.

Icon vergrößern Am Stand von Lena und ADFC am Hauptplatz in Landsberg tauschten sich (von links) Berthold Lesch, Sibylle Schnapp, Bernd Meckel und Antje Dede aus. Foto: Thomas Wunder Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Am Stand von Lena und ADFC am Hauptplatz in Landsberg tauschten sich (von links) Berthold Lesch, Sibylle Schnapp, Bernd Meckel und Antje Dede aus. Foto: Thomas Wunder

Die Aktion von Lena und ADFC fand während der europäischen Mobilitätswoche statt. Deren Ziel ist es, Menschen für eine nachhaltige, umweltfreundliche und gesunde Mobilität zu sensibilisieren. Mit vielfältigen Aktionen soll in Städten, Gemeinden und Landkreisen gezeigt werden, wie eine klimafreundliche Fortbewegung im Alltag gelingen kann: Im Mittelpunkt stehen Aktivitäten rund um die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, das Radfahren und Zufußgehen sowie innovative Lösungen wie E-Mobilität und Carsharing. Auch im Landkreis fanden anlässlich der europäischen Mobilitätswoche unterschiedliche Aktionen zum Thema nachhaltige Mobilität statt, etwa die offizielle Einweihung eines neuen Radweges in Scheuring. Die Fachstelle ÖPNV im Landratsamt bot kostenlose Bustrainingseinheiten, sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Seniorinnen und Senioren, an.

Bei der gemeinsamen Aktion der Fachstelle Klimaschutzmanagement im Landratsamt, dem ADFC und der Landsberger Energieagentur am Hauptplatz konnten sich Bürgerinnen und Bürger auch über die Radwege im Landkreis informieren. Zudem wurde ein Quiz für Kinder und für Erwachsene mit verschiedenen Themen zur nachhaltigen Mobilität angeboten. Höhepunkt der europäischen Mobilitätswoche war der „Autofreie Tag“, der bereits seit einigen Jahren in den Landkreisen Starnberg, Fürstenfeldbruck und Landsberg stattfindet. Neben verschiedenen Aktionen wurde wieder eine Rad-Sternfahrt nach Schloss Kaltenberg angeboten.