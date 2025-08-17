Icon Menü
Radfahrer kollidieren in Igling: 55-Jähriger verletzt sich bei Unfall

Igling

Radfahrer kollidieren in Igling: 55-Jähriger verletzt sich bei Unfall

Ein Rennradfahrer hält nicht genug Abstand. Beim Zusammenstoß mit einem anderen Radsportler stürzt er und wird verletzt.
    •
    •
    •
    Zwei Rennradfahrer sind am Samstag in Igling zusammengestoßen
    Zwei Rennradfahrer sind am Samstag in Igling zusammengestoßen Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

    Zwei Radfahrer sind am Samstag gegen 13 Uhr auf der Landsberger Straße in Igling zusammengestoßen. Wie die Landsberger Polizei meldet, waren die beiden in Richtung Süden unterwegs. Als der vordere Rennradfahrer, ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Donau-Ries, in den Kreisverkehr einfuhr und deswegen nach rechts ausschwenkte, fuhr ihm der zu nah und direkt dahinter fahrende Rennradfahrer, ein 55-jähriger Mann aus Wassertrüdingen, leicht gegen dessen Hinterrad. Durch die Berührung stürzte der hintere Radfahrer und verletzte sich dabei an der linken Schulter. Er erlitt Abschürfungen und vermutlich einen Schlüsselbeinbruch. Der Mann wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in das Klinikum Landsberg gebracht. (AZ)

