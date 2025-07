Radfahrer wird bei Unfall in Landsberg leicht verletzt

Am Dienstagabend ist es in Landsberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, bog ein 76-Jähriger mit seinem Pkw gegen 20 Uhr von der Weiherstraße nach rechts in die Augsburger Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 40-jährigen Radfahrer, der nach Polizeiangaben verbotswidrig den Fußweg entgegen der Fahrtrichtung befahren hatte und die Weiherstraße queren wollte.

Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu, so die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 2000 Euro. (AZ)