Radfahrer wird bei Unfall in Landsberg verletzt

Landsberg

Unfall in Landsberg: Radfahrer missachtet Vorfahrt und wird verletzt

Im Galgenweg kommt es zum Zusammenprall. Der 82-Jährige wird mit Platz- und Schürfwunden in ein Klinikum gebracht.
    Mit einem Rettungswagen wurde der verletzte Radfahrer in ein Klinikum gebracht.
    Mit einem Rettungswagen wurde der verletzte Radfahrer in ein Klinikum gebracht. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Am Samstagvormittag befuhr ein 82-jähriger Landsberger mit seinem Fahrrad den Galgenweg in Landsberg. An der Einmündung zur Josef-Schober-Straße hätte er einer von rechts kommenden 52-jährigen Pkw-Fahrerin aus Landsberg die Vorfahrt gewähren müssen. Da er wohl den ankommenden Pkw übersah, kam es zum Zusammenstoß, teilt die Polizei mit. In der Folge stürzte der Radfahrer und zog sich eine Platzwunde sowie diverse Schürfwunden zu. Zur weiteren Behandlung wurde der 82-Jährige vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Am Pkw und Fahrrad entstand laut Polizei Sachschaden, der auf insgesamt 3100 Euro geschätzt wird. (AZ)

