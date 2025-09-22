Unfall in Landsberg: Radfahrer missachtet Vorfahrt und wird verletzt

Am Samstagvormittag befuhr ein 82-jähriger Landsberger mit seinem Fahrrad den Galgenweg in Landsberg. An der Einmündung zur Josef-Schober-Straße hätte er einer von rechts kommenden 52-jährigen Pkw-Fahrerin aus Landsberg die Vorfahrt gewähren müssen. Da er wohl den ankommenden Pkw übersah, kam es zum Zusammenstoß, teilt die Polizei mit. In der Folge stürzte der Radfahrer und zog sich eine Platzwunde sowie diverse Schürfwunden zu. Zur weiteren Behandlung wurde der 82-Jährige vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Am Pkw und Fahrrad entstand laut Polizei Sachschaden, der auf insgesamt 3100 Euro geschätzt wird. (AZ)

