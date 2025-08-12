Verletzter Mann wird in der Von-Kühlmann-Straße neben seinem Rad aufgefunden

Am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr ist ein 54-Jähriger laut Polizeiangaben auf dem Gehweg in der Von-Kühlmann-Straße am Boden liegend neben seinem Fahrrad angetroffen worden. Offenbar war er zuvor gestürzt und hatte sich dabei leichte Verletzungen zugezogen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholwert von mehr als 1,6 Promille festgestellt, so die Polizei. Daher wurde eine Blutentnahme zur Feststellung des Blutalkoholwertes veranlasst. (AZ)