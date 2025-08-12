Icon Menü
Radfahrer zieht sich bei Sturz in der Landsberger Von-Kühlmann-Straße leichte Verletzungen zu

Landsberg

Verletzter Mann wird in der Von-Kühlmann-Straße neben seinem Rad aufgefunden

Ein Mann wird am Montagnachmittag in Landsberg neben seinem Fahrrad liegend angetroffen. Laut Polizei war er offenbar in alkoholisiertem Zustand gestürzt.
    In Landsberg ist ein Radfahrer am Montagnachmittag gestürzt und hat sich leichte Verletzungen zugezogen.
    In Landsberg ist ein Radfahrer am Montagnachmittag gestürzt und hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Foto: Daniel Vogl (Symbolbild)

    Am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr ist ein 54-Jähriger laut Polizeiangaben auf dem Gehweg in der Von-Kühlmann-Straße am Boden liegend neben seinem Fahrrad angetroffen worden. Offenbar war er zuvor gestürzt und hatte sich dabei leichte Verletzungen zugezogen.

    Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholwert von mehr als 1,6 Promille festgestellt, so die Polizei. Daher wurde eine Blutentnahme zur Feststellung des Blutalkoholwertes veranlasst. (AZ)

