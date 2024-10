Geparktes Auto in Ramsach angefahren und geflüchtet

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in der Dorfstraße in Ramsach ein geparkter Pkw angefahren worden. An dem Mini Cooper wurde die linke Fahrzeugseite zerkratzt und der Außenspiegel abgefahren, teilt die Polizei mit. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)