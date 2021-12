In Ramsach stößt ein Schulbus mit einem Auto zusammen

Im Penzinger Ortsteil Ramsach stößt ein Schulbus bei einem Wendemanöver mit einem vorbeifahrenden Auto zusammen. Es entsteht hoher Sachschaden.

In Ramsach ist ein Schulbus bei einem Wendemanöver am Freitagmittag mit einem vorbeifahrenden Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall im Bereich der Eresinger Straße und der Dorfstraße. Durch die Kollision verkeilte sich demnach die Anhängerkupplung des Busses in die Beifahrertüre des Pkw, sodass diese heraus gerissen wurde.

Bei dem Unfall in Ramsach wird niemand verletzt

Wegen der notwendigen Arbeiten an den Unfallfahrzeugen mussten die im Bus mitfahrenden 28 Grundschülerinnen und Grundschüler mit einem Ersatzbus nach Hause gebracht werden. Verletzt wurde laut Polizei glücklicherweise niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 19.000 Euro. (lt)