Ganztagsbetreuung: Die Grundschule Erpfting bekommt einen Anbau

Ab dem Jahr 2026 kommt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. In vielen Grundschulen müssen bis dahin die erforderlichen Räumlichkeiten geschaffen werden, und der Landsberger Stadtrat hat sich in einer Sitzung nun mit einem möglichen Anbau an die Erpftinger Schule befasst. Verwirrung gab es dabei allerdings um die prognostizierte Entwicklung der Schülerzahlen.

Laut Sitzungsvorlage besuchen im laufenden Schuljahr 194 Schülerinnen und Schüler in zwei Klassenzügen die Grundschule Erpfting. Davon nutzen 103 Kinder das Mittagsbetreuungsangebot. Aufgrund der beengten Raumsituation wurde ein Fachklassenraum im Untergeschoss für die Mittagsbetreuung umfunktioniert.

Die Kosten belaufen sich auf geschätzt 4,3 Millionen Euro

Nach Ansicht der Verwaltung ist also dringend ein Anbau erforderlich, der unter anderem Platz für eine Mensa mit Ausgabeküche, Gruppenräume, Sanitäranlagen und Nebenräume bieten soll. Der Pausenhof muss laut Sitzungsvorlage saniert und die Freiflächen müssen neu strukturiert werden. Die ebenfalls anstehende bauliche Sanierung des Bestandsgebäudes wird in einer eigenen Baumaßnahme erfolgen. Der Bau- und Vergabebeschluss für den Anbau könnte im Juli 2026 erfolgen. Es ist mit einer Bauzeit von zwei bis drei Jahren zu rechnen. Der Kostenrahmen für den Neubau und den Anschluss an das bestehende Schulgebäude wird auf 4,3 Millionen Euro geschätzt.

Die Nutzfläche der Schule (2230 Quadratmeter) soll um grob 730 Quadratmeter erweitert werden. Den Berechnungen zugrunde liegt einerseits eine Studie im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zum Betreuungsplatzbedarf in Oberbayern und andererseits eine Planwerkstudie aus dem Jahr 2023. In dieser wird ein Anstieg der Schülerzahlen auf bis zu 218 Schülerinnen und Schüler im Jahr 2040 prognostiziert. Ausgegangen wird letztlich von 200 Schülern und einer Betreuungsquote von 80 Prozent.

Das sorgte in der Sitzung des Stadtrats für Verwunderung. „Gegen einen Anbau zu diesem Zweck spricht überhaupt gar nichts“, sagte Stefan Meiser (ÖDP). Ihm sind allerdings neuere Prognosen bekannt, wonach in Erpfting bis 2040 von einem Rückgang der Schülerzahl ausgegangen wird (auf 161 Schüler). „Es ist wichtig, dass wir die richtigen Zahlen haben“, so der ÖDP-Rat. Laut Robert Götz von der Stadtverwaltung ist die von Meiser genannte Zahl Teil eines Arbeitspapiers.

„Der Grundlage der Planungen ist der Boden entzogen“

„Wir müssen etwas tun, keine Frage“, betonte Christian Hettmer (CSU). Auf Basis der von der Verwaltung vorgelegten Zahlen könne er aktuell aber keine Beschlüsse fassen. „Der Grundlage der Planungen ist der Boden entzogen“, sagte der Haushaltsreferent. Hettmer beantragte, den Tagesordnungspunkt zu vertagen, was jedoch mehrheitlich abgelehnt wurde (10:16 Stimmen). Letztlich sprach sich der Stadtrat einstimmig für den Anbau aus und beauftragte die Verwaltung, Förderanträge vorzubereiten und die weiteren Planungsschritte einzuleiten.

„Es ist wichtig, weiterzukommen, um an die Fördermittel zu kommen und für etwas Entspannung zu sorgen“, sagte Schulreferentin Margit Däubler (SPD) mit Blick auf den baldigen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung und wies ebenfalls auf die angespannte Raumsituation in der Grundschule Erpfting hin. „Es ist nur den engagierten Lehrern und dem engagierten Personal zu verdanken, dass es bisher funktioniert.“