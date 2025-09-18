Regens Wagner startet in den Herbst

Gleich zwei Veranstaltungen innerhalb weniger Tage versprechen bei Regens Wagner einen schwungvollen Start in den Herbst. Filmfreunde, Familien und Genussliebhaber können sich auf besondere Erlebnisse freuen.

Am Donnerstag, 25. September, verwandelt sich das Gewächshaus in Holzhausen wieder in eine kleine Filmbühne. Beim beliebten „Leinwand-Flimmern“ heißt es ab 19.30 Uhr, Vorhang auf für einen besonderen Filmabend. Das inklusive Team um Bianca Günzer sorgt dafür, dass schon vor Filmstart echte Kinoatmosphäre aufkommt. Ab 18.30 Uhr öffnet die Abendkasse, und mit dem Duft von frisch gepopptem Popcorn zieht gleich die passende Stimmung ein. Der Eintritt ist wie immer frei. Tickets können unter bianca.guenzer@regens-wagner.de reserviert werden. Wer neugierig ist und den Filmtitel vorab erfahren möchte, kann sich ebenso an diese E-Mail-Adresse wenden – alle anderen lassen sich überraschen.

Das Krauthobelfest in Holzhausen findet am 27. September statt

Nur zwei Tage später, am Samstag, 27. September, steht das traditionelle Krauthobelfest auf dem Programm. Zwischen 8.30 und 15 Uhr können Besucherinnen und Besucher in der Bioland-Gärtnerei frisch gehobeltes Bio-Kraut erwerben und sich mit dem überlieferten Sauerkraut-Rezept der Klosterschwestern an die heimische Zubereitung wagen. Ergänzt wird das Angebot durch frisches Lagergemüse wie Kartoffeln, Karotten, Pastinaken oder Hokkaido-Kürbisse.

Ab 11 Uhr startet das Hoffest auf dem Magnushof, das bis 17 Uhr ein buntes Programm für Groß und Klein bereithält. Ein weiterer Höhepunkt ist dieses Jahr die Einweihung der neuen Biogasanlage mit interessanten Führungen um 13.30 und 15.30 Uhr.

Laut der Pressemitteilung sind alle Produkte aus Landwirtschaft, Gärtnerei, Hofladen sowie sämtliche Speisen und Getränke 100 Prozent biologisch und Bioland-zertifiziert. (AZ)