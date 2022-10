21-jähriger Peitinger stirbt bei Autounfall nahe Birkland

Ein 21-jähriger Peitinger kommt am Samstagmorgen von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Er stirbt bei dem Unfall. Die Straße zwischen Forst und Birkland ist lange gesperrt.

Ein 21-jähriger Peitinger ist am Samstagmorgen, 15. Oktober, im Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau bei einem Autounfall gestorben. Der junge Mann war gegen 6.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Forst und Birkland unterwegs. Am Eingang des Waldstückes bei Schwelken kam er "wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen und mit Laub bedeckten Fahrbahn ins Schleudern", heißt es im Polizeibericht der Inspektion Schongau.

Peitinger prallt gegen einen Baum

Er kam in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Beim Aufprall am Baum wurde das Auto um weitere 90 Grad gedreht. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Fahrer bereits gestorben. Er wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 3500 Euro. Der Baum musste nach den Bergungsarbeiten aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter bestellt. Die Strecke war vier Stunden komplett gesperrt. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Schongau und Forst im Einsatz. (AZ)

Lesen Sie dazu auch