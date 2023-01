22-jährige Obdachlose verletzt Polizisten in Schongau

Völlig ausgerastet ist eine 22-jährige Obdachlose in Schongau. Sie verletzte zwei Personen, darunter einen Polizisten. Ihr Verhalten hat erhebliche Konsequenzen.

Völlig ausgerastet ist eine 22-Jährige auf dem Vorplatz des Schongauer Bahnhofs am frühen Mittwochnachmittag, heißt es im Polizeibericht der Inspektion Schongau. Demnach geriet sie zunächst mit einem 31-Jährigen, beide sind laut Polizei obdachlos, in Streit und schlug diesem eine Weinflasche auf den Kopf,die zerbrach. Anschließend setzte sie sich in ein Taxi und verließ den Tatort. Der 31-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gerbracht.

Staatsanwaltschaft München II beantragt Haftbefehl

Im Rahmen der Ermittlungen wurde die Frau anschließend in der Dießener Straße ausfindig gemacht. Als ihre Personalien festgestellt werden sollten, wollte sie flüchten. Sie konnte von den eingesetzten Beamten gestoppt werden, leistete aber anschließend erheblichen Widerstand. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Die 22-Jährige wurde anschließend vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht. Seitens der Staatsanwaltschaft München II wurde ein Antrag auf Haftbefehl gestellt. Die Frau wird heute dem Haftrichter vorgeführt. (AZ)