Hirschvogel investiert 27 Millionen Euro in Schongau

Der Denklinger Automobilzulieferer Hirschvogel baut in Schongau eine neue Werkshalle. Es werden 27 Millionen Euro investiert. Was dort geplant ist.

Die Hirschvogel Group mit Stammsitz in Denklingen erweitert die Kapazitäten am Schongauer Standort. Der Automobilzulieferer will damit „die Chancen der Mobilitätswende nutzen und sich auch im Bereich E-Mobilität als starker Partner positionieren“, informiert das Unternehmen. Es werden 27 Millionen Euro investiert.

Eine wichtige Produktgruppe seien dabei Rotorwellen für Elektroantriebe. Hier strebt das Unternehmen die Weltmarktführerschaft an. Mit dem Gewinn von fünf Großaufträgen namhafter Fahrzeughersteller sei Hirschvogel diesem Ziel nun einen großen Schritt näher gekommen, heißt es in der Mitteilung. Das Schongauer Tochterunternehmen, die Hirschvogel Komponenten GmbH, soll die Veredelung der Rotorwellen übernehmen und einbaufertig ans Band der Kunden liefern.

In Denklingen gefertigte Rohteile werden in Schongau verarbeitet

Das Werk in Schongau verarbeitet überwiegend Rohteile, die an den Standorten in Denklingen, Marksuhl (Thüringen) und Gliwice (Polen) gefertigt werden. Das Unternehmen wurde 1999 in Schongau gegründet. Die Zahl der Beschäftigten ist von anfangs 117 auf mittlerweile knapp 1000 gestiegen. Der Umsatz lag nach Informationen des Konzerns im vergangenen Jahr bei 345 Millionen Euro.

„Rotorwellen sind Produkte mit Zukunft. Sie kommen als zentrale Komponenten von Elektroantrieben in innovativen, CO2-emissionsfreien Fahrzeugkonzepten zum Einsatz, in Elektroautos ebenso wie in E-Bikes oder elektrischen Leichtfahrzeugen“, schreibt Hirschvogel. Um die steigende Kundennachfrage schnellstmöglich bedienen zu können, investiert die Firma kurzfristig sieben Millionen Euro in den Bau einer weiteren Produktionshalle am Standort Schongau sowie 20 Millionen Euro in neueste Technologie für eine prozess- und materialflussorientierte Fertigung, kündigt Hirschvogel an.

Das Unternehmen Hirschvogel hat seinen Hauptsitz in Denklingen. Foto: Leitenstorfer (Archiv)

Die Bauarbeiten für Halle 10 bei der Hirschvogel Komponenten GmbH haben bereits begonnen. Der Produktionsstart ist für das zweite Quartal 2023 geplant. „Um hochkomplexe Komponenten wie Rotorwellen kundenspezifisch und in Großserie fertigen zu können, ist eine hohe Entwicklungs- und Fertigungskompetenz erforderlich. Hier in Schongau haben wir sie“, sagt Oliver Maurer, der die Werke in Denklingen und Schongau leitet. „Es ist daher konsequent, dass wir den Standort stärken, ausbauen und damit zusätzliche, nachhaltige Arbeitsplätze in der Region schaffen.“

Hirschvogel hat in Schongau weitere Grundstücke gekauft

Die Hirschvogel Group hat sich eigenen Angaben nach bereits anliegende Grundstücke für eine mögliche weitere Expansion gesichert. Die Zeichen stehen in Schongau auf E-Mobilität und Wachstum. (lt)