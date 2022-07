Mehrere Rennradfahrer werden in der Region Landsberg schwer verletzt

Düsteres Wochenende in der Region Landsberg: Mehrere Rennradfahrer werden bei Unfällen schwer verletzt.

Mehrere Rennradfahrer sind am Sonntag in der Region schwer gestürzt. Laut Polizei ereignete sich der erste Fall im Landkreis Weilheim-Schongau, als ein 34-jähriger Rennradfahrer gegen 7.30 Uhr den Forster Berg mit rund 60 Stundenkilometern bergab unterwegs war. Er fuhr in einer Rechtskurve gegen die linke Leitplanke. Er wurde über die Leitplanke geschleudert und kam in der etwa zwei Meter tieferen Wiese zum Liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann schwer verletzt in eine Klinik. Gegen 11 Uhr war eine 59-jährige Rennradfahrerin bei Scheuring unterwegs und wollte auf einem Feldweg nach links auf einen geteerten Weg abbiegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit rutschte das Fahrrad weg und die Frau stürzte. Sie wurde dabei schwer verletzt und wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

In Peiting (Landkreis Weilheim-Schongau) ist eine 55 Jahre alte Rennradfahrerin am Sonntag von einer abbiegenden Autofahrerin übersehen und dabei schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei Schongau mit. Sie war Teilnehmerin der Pfaffenwinkelrundfahrt und wurde ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (AZ)

