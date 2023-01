Radfahrerin wird bei Unfall in Schongau schwer verletzt

In Schongau übersieht eine Autofahrerin eine Frau auf ihrem E-Bike. Die Radfahrerin wird bei dem Unfall schwer verletzt.

In Schongau ist es am Montagnachmittag, 9. Januar, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, wollte gegen 15.20 Uhr eine 79-jährige Schongauerin mit ihrem Auto von der Wilhelm-Köhler-Straße nach links in die Barrenfeldstraße abbiegen. Dabei übersah sie offensichtlich eine 39-jährige Hohenfurcherin, die ihr mit ihrem E-Bike entgegenkam.

Durch den Zusammenprall wurde die Hohenfurcherin auf die Motorhaube des Pkw geschleudert und prallte anschließend noch gegen die Windschutzscheibe. Die 39-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf rund 4500 Euro. (AZ)

