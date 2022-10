Schlägereien: Die Polizei muss zweimal ausrücken

In Hohenpeißenberg und Schongau kommt es zu Schlägereien. Die Polizei wird auf eine Baustelle und in ein Spielcafé gerufen.

Die Schongauer Polizei meldet zwei Einsätze wegen Schlägereien. Am Freitagmittag eskalierte ein Streit auf einer Baustelle in Hohenpeißenberg und am Sonntagmorgen in einem Spielcafé in Schongau.

Am Freitagmittag sprach eine 49-Jährige auf einer Baustelle in Hohenpeißenberg Bauarbeiter an, weil diese mit ihrem Lkw-Zug, der Baumaterial anlieferte, die in der Hofeinfahrt parkten. Als sie ihren Mann hinzurief, lief der verbale Streit aus dem Ruder und es kam zu einer Schlägerei zwischen dem 50-jährigen Hohenpeißenberger und drei Bauarbeitern. Der 50-Jährige ging durch die Schläge zu Boden und es wurde noch nachgetreten, teilt die Polizei mit. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Die Bauarbeiter flüchteten von der Baustelle und konnten in Weilheim festgenommen werden. Die Ermittlungen bezüglich der genauen Tatumstände dauern noch an.

Zwei Betrunkenen geraten aneinander

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einem Spielcafé in Schongau zu einer Schlägerei mit fünf Personen. Der anfängliche verbale Streit zwischen einem 35-jährigen Schongauer und einem 33-jährigen Altenstädter eskalierte zu einem Handgemenge in den sich dann drei weitere Gäste einmischten, um die beiden Kontrahenten zu trennen. Der Mann aus Altenstadt wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Schongau gebracht. Alle Beteiligte waren stark alkoholisiert. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. (AZ)

